Песков: размещение миротворцев на Украине опасно для самой Европы

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Песков заявил, что план по размещению миротворцев на Украине не приемлем для России
Песков заявил, что план по размещению миротворцев на Украине не приемлем для России Фото:

Размещение иностранных миротворческих контингентов на территории Украины создает критическую угрозу для всей европейской и мировой безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя западные планы по вводу миротворцев на Украину.

«Что касается обсуждения размещения воинских контингентов на территории Украины — да, это неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности», — отметил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также напомнил, что «в нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Эта доктрина доступна».

Песков добавил, что Совет безопасности России — часть Кремля и позиция по этому вопросу однозначна. По его словам, подобные заявления необходимы для донесения позиции России до международного сообщества на фоне обсуждений возможного западного вмешательства в конфликт на Украине.

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Размещение иностранных миротворческих контингентов на территории Украины создает критическую угрозу для всей европейской и мировой безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя западные планы по вводу миротворцев на Украину. «Что касается обсуждения размещения воинских контингентов на территории Украины — да, это неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности», — отметил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также напомнил, что «в нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Эта доктрина доступна». Песков добавил, что Совет безопасности России — часть Кремля и позиция по этому вопросу однозначна. По его словам, подобные заявления необходимы для донесения позиции России до международного сообщества на фоне обсуждений возможного западного вмешательства в конфликт на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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