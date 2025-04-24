Песков: размещение миротворцев на Украине опасно для самой Европы

Размещение иностранных миротворческих контингентов на территории Украины создает критическую угрозу для всей европейской и мировой безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя западные планы по вводу миротворцев на Украину.
«Что касается обсуждения размещения воинских контингентов на территории Украины — да, это неприемлемо для нас. Это несет критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности», — отметил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также напомнил, что «в нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Эта доктрина доступна».
Песков добавил, что Совет безопасности России — часть Кремля и позиция по этому вопросу однозначна. По его словам, подобные заявления необходимы для донесения позиции России до международного сообщества на фоне обсуждений возможного западного вмешательства в конфликт на Украине.
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