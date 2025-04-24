В начале мая Тюмень накроют бесконечные дожди

В первые дни мая 2025 года жителей Тюмени ожидает дождливая погода, которая продлится шесть дней подряд. Такие данные передает сервис «Яндекс. Погода».
«Прогноз погоды на начало мая: с 28 апреля по 4 мая. На протяжении всей недели будут идти дожди, а в воскресенье ожидается пасмурное небо», — отмечено на сервисе.
Температура также будет разниться. В понедельник, 28 апреля, столбик термометра достигнет отметки в +17 градусов. В свою очередь, уже на следующий день максимальная суточная температура не превысит и 4 градусов, а ночью она станет отрицательной.
После этого столбик термометра будет постепенно повышаться день ото дня. В среду температура составит +6 градусов, в четверг — +9, а в пятницу — +13. Суббота с воскресеньем также не впечатлят теплой погодой: столбик термометра достигнет отметки от 13 до 15 граусов выше нуля.
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