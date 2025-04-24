В начале мая Тюмень накроют бесконечные дожди

В Тюмени дожди пройдут с 28 апреля по 3 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь прекратится в воскресенье, 4 мая
Дождь прекратится в воскресенье, 4 мая Фото:

В первые дни мая 2025 года жителей Тюмени ожидает дождливая погода, которая продлится шесть дней подряд. Такие данные передает сервис «Яндекс. Погода».

«Прогноз погоды на начало мая: с 28 апреля по 4 мая. На протяжении всей недели будут идти дожди, а в воскресенье ожидается пасмурное небо», — отмечено на сервисе.

Температура также будет разниться. В понедельник, 28 апреля, столбик термометра достигнет отметки в +17 градусов. В свою очередь, уже на следующий день максимальная суточная температура не превысит и 4 градусов, а ночью она станет отрицательной.

После этого столбик термометра будет постепенно повышаться день ото дня. В среду температура составит +6 градусов, в четверг — +9, а в пятницу — +13. Суббота с воскресеньем также не впечатлят теплой погодой: столбик термометра достигнет отметки от 13 до 15 граусов выше нуля.

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В первые дни мая 2025 года жителей Тюмени ожидает дождливая погода, которая продлится шесть дней подряд. Такие данные передает сервис «Яндекс. Погода». «Прогноз погоды на начало мая: с 28 апреля по 4 мая. На протяжении всей недели будут идти дожди, а в воскресенье ожидается пасмурное небо», — отмечено на сервисе. Температура также будет разниться. В понедельник, 28 апреля, столбик термометра достигнет отметки в +17 градусов. В свою очередь, уже на следующий день максимальная суточная температура не превысит и 4 градусов, а ночью она станет отрицательной. После этого столбик термометра будет постепенно повышаться день ото дня. В среду температура составит +6 градусов, в четверг — +9, а в пятницу — +13. Суббота с воскресеньем также не впечатлят теплой погодой: столбик термометра достигнет отметки от 13 до 15 граусов выше нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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