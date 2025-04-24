Свердловчане скупают кнопочные телефоны

Жители Свердловской области заинтересовались покупкой кнопочных телефонов, спрос на них вырос до 38% по итогам первого квартала 2025 года. Среди фаворитов — кнопочные телефоны Fontel, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «МегаФона».
«Кнопочные телефоны собственной торговой марки Fontel стали лидером по росту продаж, прибавив 47%, причем свердловчане чаще других россиян делают выбор в пользу кнопочных телефонов. Устройства часто оказываются полезны на даче, в походах и на природе, так как долго держат заряд», — прокомментировали в компании.
Кроме того, вырос спрос и на товары бренда Stellarway. Например, беспроводные наушники стали покупать на 19% больше по сравнению с прошлым годом, кнопочных телефонов продали на 47% больше, а других гарнитур — на 42% больше.
«Для нас постоянно растущий спрос на устройства наших торговых марок — показатель их качества и верно выбранного ассортимента для производства», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин. Он также добавил, что развитие направления гаджетов под собственным брендом — это ответственность перед клиентом, поэтому линейка товаров постоянно обновляется и совершенствуется.
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