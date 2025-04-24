МИД Индии выгоняет всех пакистанцев из страны

МИД Индии потребовал от граждан Пакистана покинуть территорию страны в течение 72 часов и объявил о приостановке выдачи виз пакистанцам. Об этом сообщили в индийском внешнеполитическом ведомстве.
«Все действующие визы, выданные Индией гражданам Пакистана, аннулируются с 27 апреля 2025 года», — передали заявление МИД Индии в «Известиях». Также сообщается, что медицинские визы для граждан Пакистана сохранят силу лишь до 29 апреля.
В свою очередь, в Совете безопасности Пакистана сообщили о закрытии воздушного пространства для самолетов из Индии и полном прекращении торговли с соседней страной. Как уточняет Reuters, индийские военные советники в Исламабаде объявлены персонами нон грата и должны покинуть Пакистан до 30 апреля, а численность дипломатической миссии Индии в Исламабаде будет сокращена до 30 сотрудников.
Эти меры стали реакцией на теракт в индийском Кашмире, который произошел накануне. По данным индийских властей, атака привела к многочисленным жертвам и вызвала новую волну обвинений в адрес Пакистана в поддержке исламистских террористических группировок. Эксперты отмечают, что напряженность на линии фактического разграничения в Гималаях сохраняется на протяжении длительного времени, однако нынешние шаги правительства Индии по ужесточению визового режима и сокращению дипломатических контактов являются беспрецедентно жесткими за последние годы.
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