В последние выходные апреля в Челябинске пройдут аниме-тусовки, ностальгические ретро-вечеринки и квизы. Любителей музыки ждет юбилейный концерт легендарного «Чайфа», ценителей юмора — острые шутки резидентов ТНТ, а желающим обновить гардероб без ущерба для планеты подойдет бесплатный обмен вещами. Об этих и других развлечениях на 26 и 27 апреля — в материале URA.RU.
Вечеринки и концерты
Клуб Ozz 26 апреля приглашает на аниме-вечеринку. Участников ждет танцпол с треками из аниме и k-pop, косплей-дефиле, конкурсы и фотозона. Вход — 600 рублей, в косплее — 500 рублей. Начало — в 21:00. (18+)
В баре «ФортеПьяно» 26 апреля в 21:00 пройдет квартирник с Артемом Гайсиным. Вход свободный. (18+)
В ресторане «Максимилианс» 26 апреля в 19:00 устроят ретро-вечеринку с кавер-группами, исполняющими хиты 70-х, 80-х и 90-х. Посещение мероприятия обойдется в 350 рублей после 19:00. (18+)
В «Таганае» 26 апреля в 19:00 состоится юбилейный концерт группы «Чайф». Прозвучат самые известие и любимые песни группы. Билеты — от двух тысяч рублей. (6+)
Парк «Сад Победы» 27 апреля в 15:00 откроет творческий сезон концертом «Мелодия весны» с участием творческих коллективов города. Вход свободный. (0+)
Юмор и квизы (18+)
В лаунж-баре LOOK 26 апреля в 19:00 состоится «Шоу постыдных историй» с комиком Эдуардом Кужахметовым. Билеты — 500 рублей.
В кинотеатре «Знамя» 26 апреля в 19:00 пройдет шоу стендаперов с участием звезд ТНТ. На сцене выступят победительница последнего «Открытого микрофона» Ольга Егорчева, резидент Stand-up Андрей (Хопкинс) Кузьмин и другие. Билеты — от тысячи рублей.
В ресторане Sketch 27 апреля в 14:30 пройдет игра «IMIX-квиз» на тему «Музыка нас связала». Там проведут музыкальную игру, шоу-программу и дискотеку. Стоимость участия — тысяча рублей.
Заботе о планете
Организация «Новый Акрополь» приглашает на фестиваль «День Земли. Через многообразие к единству», который состоится 26 апреля в 15:00. Для посетителей выступят спикеры, пройдут акция по раздельному сбору отходов, сбор помощи для приюта животных и чаепитие. Вход свободный.
Экологичное обновление гардероба и ярмарка
Пространство Mash 27 апреля с 12:00 до 16:00 приглашает на своп. Желающих просят приносить надоевшие, но хорошие вещи и обмениваться ими на что-то новое для себя. Приветствуются одежда, обувь, книги, сумки, украшения. Также во время мероприятия пройдет консультация по концепции «Ноль Отходов» от участников проекта «Разделяйка». Участие бесплатное.
В выставочном зале Союза художников с 25 по 27 апреля пройдет ярмарка «Мастера ручной работы». На ней можно найти авторские украшения, натуральную косметику, стильную одежду и картины. Также будут проходить мастер-классы. Проходка обойдется для взрослых в 100 рублей.
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