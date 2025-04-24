В Челябинске на выходных пройдут концерт «Чайфа» и аниме-тусовка. Афиша

25 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

«Чайф» отмечает свое 40-летие концертом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В последние выходные апреля в Челябинске пройдут аниме-тусовки, ностальгические ретро-вечеринки и квизы. Любителей музыки ждет юбилейный концерт легендарного «Чайфа», ценителей юмора — острые шутки резидентов ТНТ, а желающим обновить гардероб без ущерба для планеты подойдет бесплатный обмен вещами. Об этих и других развлечениях на 26 и 27 апреля — в материале URA.RU. Вечеринки и концерты Клуб Ozz 26 апреля приглашает на аниме-вечеринку. Участников ждет танцпол с треками из аниме и k-pop, косплей-дефиле, конкурсы и фотозона. Вход — 600 рублей, в косплее — 500 рублей. Начало — в 21:00. (18+) В баре «ФортеПьяно» 26 апреля в 21:00 пройдет квартирник с Артемом Гайсиным. Вход свободный. (18+) Вечер ностальгии предлагают провести в ресторане «Максимилианс» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ресторане «Максимилианс» 26 апреля в 19:00 устроят ретро-вечеринку с кавер-группами, исполняющими хиты 70-х, 80-х и 90-х. Посещение мероприятия обойдется в 350 рублей после 19:00. (18+) В «Таганае» 26 апреля в 19:00 состоится юбилейный концерт группы «Чайф». Прозвучат самые известие и любимые песни группы. Билеты — от двух тысяч рублей. (6+) Парк «Сад Победы» 27 апреля в 15:00 откроет творческий сезон концертом «Мелодия весны» с участием творческих коллективов города. Вход свободный. (0+) Юмор и квизы (18+) В лаунж-баре LOOK 26 апреля в 19:00 состоится «Шоу постыдных историй» с комиком Эдуардом Кужахметовым. Билеты — 500 рублей. На челябинской сцене выступят комики, участники шоу на ТНТ (Архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В кинотеатре «Знамя» 26 апреля в 19:00 пройдет шоу стендаперов с участием звезд ТНТ. На сцене выступят победительница последнего «Открытого микрофона» Ольга Егорчева, резидент Stand-up Андрей (Хопкинс) Кузьмин и другие. Билеты — от тысячи рублей. В ресторане Sketch 27 апреля в 14:30 пройдет игра «IMIX-квиз» на тему «Музыка нас связала». Там проведут музыкальную игру, шоу-программу и дискотеку. Стоимость участия — тысяча рублей. Заботе о планете Организация «Новый Акрополь» приглашает на фестиваль «День Земли. Через многообразие к единству», который состоится 26 апреля в 15:00. Для посетителей выступят спикеры, пройдут акция по раздельному сбору отходов, сбор помощи для приюта животных и чаепитие. Вход свободный. Экологичное обновление гардероба и ярмарка Пространство Mash 27 апреля с 12:00 до 16:00 приглашает на своп. Желающих просят приносить надоевшие, но хорошие вещи и обмениваться ими на что-то новое для себя. Приветствуются одежда, обувь, книги, сумки, украшения. Также во время мероприятия пройдет консультация по концепции «Ноль Отходов» от участников проекта «Разделяйка». Участие бесплатное. На ярмарке можно буде приобрести товары быта и одежду ручной работы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В выставочном зале Союза художников с 25 по 27 апреля пройдет ярмарка «Мастера ручной работы». На ней можно найти авторские украшения, натуральную косметику, стильную одежду и картины. Также будут проходить мастер-классы. Проходка обойдется для взрослых в 100 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последние выходные апреля в Челябинске пройдут аниме-тусовки, ностальгические ретро-вечеринки и квизы. Любителей музыки ждет юбилейный концерт легендарного «Чайфа», ценителей юмора — острые шутки резидентов ТНТ, а желающим обновить гардероб без ущерба для планеты подойдет бесплатный обмен вещами. Об этих и других развлечениях на 26 и 27 апреля — в материале URA.RU. Клуб Ozz 26 апреля приглашает на аниме-вечеринку. Участников ждет танцпол с треками из аниме и k-pop, косплей-дефиле, конкурсы и фотозона. Вход — 600 рублей, в косплее — 500 рублей. Начало — в 21:00. (18+) В баре «ФортеПьяно» 26 апреля в 21:00 пройдет квартирник с Артемом Гайсиным. Вход свободный. (18+) В ресторане «Максимилианс» 26 апреля в 19:00 устроят ретро-вечеринку с кавер-группами, исполняющими хиты 70-х, 80-х и 90-х. Посещение мероприятия обойдется в 350 рублей после 19:00. (18+) В «Таганае» 26 апреля в 19:00 состоится юбилейный концерт группы «Чайф». Прозвучат самые известие и любимые песни группы. Билеты — от двух тысяч рублей. (6+) Парк «Сад Победы» 27 апреля в 15:00 откроет творческий сезон концертом «Мелодия весны» с участием творческих коллективов города. Вход свободный. (0+) В лаунж-баре LOOK 26 апреля в 19:00 состоится «Шоу постыдных историй» с комиком Эдуардом Кужахметовым. Билеты — 500 рублей. В кинотеатре «Знамя» 26 апреля в 19:00 пройдет шоу стендаперов с участием звезд ТНТ. На сцене выступят победительница последнего «Открытого микрофона» Ольга Егорчева, резидент Stand-up Андрей (Хопкинс) Кузьмин и другие. Билеты — от тысячи рублей. В ресторане Sketch 27 апреля в 14:30 пройдет игра «IMIX-квиз» на тему «Музыка нас связала». Там проведут музыкальную игру, шоу-программу и дискотеку. Стоимость участия — тысяча рублей. Организация «Новый Акрополь» приглашает на фестиваль «День Земли. Через многообразие к единству», который состоится 26 апреля в 15:00. Для посетителей выступят спикеры, пройдут акция по раздельному сбору отходов, сбор помощи для приюта животных и чаепитие. Вход свободный. Пространство Mash 27 апреля с 12:00 до 16:00 приглашает на своп. Желающих просят приносить надоевшие, но хорошие вещи и обмениваться ими на что-то новое для себя. Приветствуются одежда, обувь, книги, сумки, украшения. Также во время мероприятия пройдет консультация по концепции «Ноль Отходов» от участников проекта «Разделяйка». Участие бесплатное. В выставочном зале Союза художников с 25 по 27 апреля пройдет ярмарка «Мастера ручной работы». На ней можно найти авторские украшения, натуральную косметику, стильную одежду и картины. Также будут проходить мастер-классы. Проходка обойдется для взрослых в 100 рублей.