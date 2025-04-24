Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о введении особого противопожарного режима. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, в числе мер запрет на разведение костров, сжигание мусора и выжигание травы.
«На майские праздники прогнозируют теплую и ветреную погоду, это будет способствовать возникновению и быстрому распространению лесных пожаров. Основной причиной лесных пожаров все же остается человеческий фактор. Мы обращаемся ко всем жителям и гостям региона с напоминанием о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах», — заявил начальник ГУ Лесами региона Валерий Нигматуллин.
В правительстве отметили, что на время особого режима штрафы за нарушения будут увеличены вдвое. Там уточнили, что с начала пожароопасного сезона произошло 44 лесных пожара на площади более 213 га.
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