Топ самых высокооплачиваемых вакансий для подростков в Перми

Курьеру в доставке из кафе готовы платить более 115 тысяч рублей в месяц. О других вакансиях с высокой зарплатой, которые доступны для подростков, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Самой высокооплачиваемой вакансией, для которой рассматривают подростков, стала позиция курьера в доставку из кафе. Сотруднику обещают платить ежедневно. Зарплата за месяц составит от 115 879 рублей до 235 467 рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.
Зарплату выше средней по городу также предлагают контролеру срока годности (от 118 000 рублей), стажеру в службе доставки (от 85 000 рублей до 149 000 рублей) и сканировщику в пункте выдачи заказов (от 77 000 рублей до 144 200 рублей). Вожатый в городском лагере может получать от 60 000 рублей, а сборщик заказов — от 52 200 рублей до 62 500 рублей.
В подборку также вошли вакансии сборщика изделий (от 43 000 рублей до 50 000 рублей), работника торгового зала (от 40 000 рублей до 54 000 рублей) и продавца-консультанта (от 31 000 рублей до 35 600 рублей). Оператору аттракционов готовы предложить от 10 000 рублей до 30 000 рублей.
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