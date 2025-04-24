В Каменске-Уральском мусоровоз на огромной скорости снес ребенка. Видео

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Инспекторы ДПС работают на месте ЧП
Инспекторы ДПС работают на месте ЧП Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 24 апреля мусоровоз на высокой скорости сбил мальчика, выбежавшего на дорогу. Ребенок находится без сознания, рассказал URA.RU читатель.

«Ребенок резко выбежал на проезжую часть. Из-за автобуса на остановке водитель мусоровоза не увидел мальчика, но успел чуть уйти от удара», — сказал собеседник. К пострадавшему сразу подбежали прохожие и пассажиры автобуса.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы ДПС работают на месте ЧП. Состояние ребенка не уточняется.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 24 апреля мусоровоз на высокой скорости сбил мальчика, выбежавшего на дорогу. Ребенок находится без сознания, рассказал URA.RU читатель. «Ребенок резко выбежал на проезжую часть. Из-за автобуса на остановке водитель мусоровоза не увидел мальчика, но успел чуть уйти от удара», — сказал собеседник. К пострадавшему сразу подбежали прохожие и пассажиры автобуса. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы ДПС работают на месте ЧП. Состояние ребенка не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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