В Каменске-Уральском (Свердловская область) днем 24 апреля мусоровоз на высокой скорости сбил мальчика, выбежавшего на дорогу. Ребенок находится без сознания, рассказал URA.RU читатель.
«Ребенок резко выбежал на проезжую часть. Из-за автобуса на остановке водитель мусоровоза не увидел мальчика, но успел чуть уйти от удара», — сказал собеседник. К пострадавшему сразу подбежали прохожие и пассажиры автобуса.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы ДПС работают на месте ЧП. Состояние ребенка не уточняется.
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