Выплаты участникам СВО распространят на три приграничных региона

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Бойцам ВС РФ в Брянской, Белгородской и Курской областях будут выдавать единовременные выплаты
Бойцам ВС РФ в Брянской, Белгородской и Курской областях будут выдавать единовременные выплаты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей должна предоставляться военным, выполняющим задачи контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях. Соответствующий проект указа президента подготовлен Минобороны РФ.

«Распространить осуществление единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей на военнослужащих <...> в Белгородской, Брянской и Курской областях», — отмечается в пояснительной записке к проекту указа, содержание которого передает ТАСС. Речь идет о военнослужащих, поступивших на службу по контракту и заключивших контракт сроком на один год и более для выполнения задач контртеррористической операции после 9 августа 2024 года. Аналогичная выплата ранее была установлена для участников специальной военной операции на Украине.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время идет освобождение последнего захваченного ими населенного пункта — поселка Горналь. После того, как ВС РФ выбили украинские войска из-под Курска, последние начали провокации на границе Белгородской области, пытаясь захватить приграничные населенные пункты. Также они ежедневно обстреливают территории и Курской, и Белгородской, а также Брянской областей.

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Единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей должна предоставляться военным, выполняющим задачи контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях. Соответствующий проект указа президента подготовлен Минобороны РФ. «Распространить осуществление единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей на военнослужащих <...> в Белгородской, Брянской и Курской областях», — отмечается в пояснительной записке к проекту указа, содержание которого передает ТАСС. Речь идет о военнослужащих, поступивших на службу по контракту и заключивших контракт сроком на один год и более для выполнения задач контртеррористической операции после 9 августа 2024 года. Аналогичная выплата ранее была установлена для участников специальной военной операции на Украине. ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время идет освобождение последнего захваченного ими населенного пункта — поселка Горналь. После того, как ВС РФ выбили украинские войска из-под Курска, последние начали провокации на границе Белгородской области, пытаясь захватить приграничные населенные пункты. Также они ежедневно обстреливают территории и Курской, и Белгородской, а также Брянской областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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