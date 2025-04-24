Выплаты участникам СВО распространят на три приграничных региона

Единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей должна предоставляться военным, выполняющим задачи контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях. Соответствующий проект указа президента подготовлен Минобороны РФ.
«Распространить осуществление единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей на военнослужащих <...> в Белгородской, Брянской и Курской областях», — отмечается в пояснительной записке к проекту указа, содержание которого передает ТАСС. Речь идет о военнослужащих, поступивших на службу по контракту и заключивших контракт сроком на один год и более для выполнения задач контртеррористической операции после 9 августа 2024 года. Аналогичная выплата ранее была установлена для участников специальной военной операции на Украине.
ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время идет освобождение последнего захваченного ими населенного пункта — поселка Горналь. После того, как ВС РФ выбили украинские войска из-под Курска, последние начали провокации на границе Белгородской области, пытаясь захватить приграничные населенные пункты. Также они ежедневно обстреливают территории и Курской, и Белгородской, а также Брянской областей.
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