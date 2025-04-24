Правительство РФ упростило страхование долгосрочных вкладов

Правительство России одобрило законопроект Минфина РФ, который увеличит страховое возмещение по безотзывным вкладам сроком не менее трех лет до 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. Отдельное страхование по данным вкладам позволит гражданам увеличить общую сумму застрахованных накоплений до 4,2 миллиона рублей.
«24 апреля на заседании Правительства РФ одобрен подготовленный Минфином России законопроект, вносящий изменения в закон о страховании вкладов в банках РФ. Документом увеличивается страховое возмещение по безотзывным вкладам сроком не менее трех лет», — написали на сайте ведомства.
Максимальный лимит по безотзывным сберегательным сертификатам, сроком выше трех лет, застрахованным в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), увеличится с 1,4 до 2,8 миллиона рублей. Эта страховка будет рассчитываться отдельно и не суммироваться с обычными банковскими вкладами. В результате совокупный объем накоплений, подлежащих страхованию, может достигнуть 4,2 миллиона рублей.
По условиям новых вкладов, досрочное снятие средств невозможно, однако вкладчик сможет до истечения срока переуступить право на вклад другому лицу. Такие нововведения, по оценке разработчиков законопроекта, дадут банкам больше возможностей для эффективного управления ликвидностью и позволят предлагать более высокие процентные ставки по безотзывным вкладам по сравнению со стандартными депозитами.
Безотзывные вклады представляют собой разновидность банковских депозитов, по условиям которых вкладчик не имеет возможности изъять вложенные средства до наступления оговоренного срока окончания договора. В отличие от отзывных вкладов, предусматривающих право досрочного снятия средств по желанию клиента, средства по безотзывным вкладам должны находиться на счете на протяжении всего срока действия депозита.
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