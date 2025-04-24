После личного приема глава СУ СК по Челябинской области Алексей Колбасин распорядился возбудить уголовное дело по факту мошенничества при строительстве дома для детей-сирот в Чебаркуле. Объект, на который было выделено более 129 миллионов рублей, до сих пор не введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Руководитель регионального СУ СК Колбасин выслушал граждан и поручил руководителю следственного отдела Чебаркуля возбудить уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи установят обстоятельства произошедшего, примут меры для восстановления нарушенных прав граждан», — отметили в telegram-канале ведомства.
Дети-сироты сообщили Алексею Колбасину, что застройщик нарушает их жилищные права. Несмотря на своевременное финансирование из бюджета Чебаркульского района, строительство многоэтажки с 54 квартирами для сирот до сих пор не завершено. Как отметили в следственном комитете, в рамках расследования будут допрошены сотрудники застройщика и администрации, изучена документация, проведен осмотр объекта и назначены экспертизы.
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