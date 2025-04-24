Борт «Уральских авиалиний» с пассажирами застрял в Сочи из-за подписи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет задерживается на три часа
Вылет задерживается на три часа Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с пассажирами более двух часов не может вылететь из аэропорта Сочи. На борту людям объяснили, что все дело в отсутствии подписи от подрядчика, рассказал URA.RU читатель.

«Борт с пассажирами держат в аэропорту более двух часов. Объясняют это тем, что нет подписи на взлет от подрядчика», — сказал собеседник. В целом вылет задерживается уже на три часа.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с пассажирами более двух часов не может вылететь из аэропорта Сочи. На борту людям объяснили, что все дело в отсутствии подписи от подрядчика, рассказал URA.RU читатель. «Борт с пассажирами держат в аэропорту более двух часов. Объясняют это тем, что нет подписи на взлет от подрядчика», — сказал собеседник. В целом вылет задерживается уже на три часа. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...