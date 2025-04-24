Борт «Уральских авиалиний» с пассажирами застрял в Сочи из-за подписи

Вылет задерживается на три часа
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с пассажирами более двух часов не может вылететь из аэропорта Сочи. На борту людям объяснили, что все дело в отсутствии подписи от подрядчика, рассказал URA.RU читатель.
«Борт с пассажирами держат в аэропорту более двух часов. Объясняют это тем, что нет подписи на взлет от подрядчика», — сказал собеседник. В целом вылет задерживается уже на три часа.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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