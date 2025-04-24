Паслеру нашли спарринг-партнера перед выборами губернатора: неожиданная фамилия

На праймериз ЕР с Паслером будет соперничать мэр Екатеринбурга Орлов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое совещание по ИННОПРОМ-2015. Екатеринбург, орлов алексей, паслер денис
Для Алексея Орлова (слева) это первый такой опыт Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов станет спарринг-партнером врио губернатора Дениса Паслера на праймериз «Единой России» перед выборами главы Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству «Единой России».

«Решение по Орлову принял президиум регионального политсовета партии 24 апреля. В течение ближайших недель оно, вероятно, будет подтверждено первичными отделениями ЕР. Само выдвижение Паслера пройдет в июне по итогам большой партконференции», — уточнил собеседник.

Ранее в политтусовке курсировал слух, что техническим кандидатом на праймериз будет глава областного исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков — первый вице-спикер заксобрания. С Паслером он знаком еще с конца «нулевых». И был спарринг-партнером прежнего губернатора Евгения Куйвашева в 2022-м.

Для Орлова это будет первый подобный опыт. В свердловской «Единой России» он занимает пост первого замсекретаря. В пресс-службе заявили, что не уполномочены давать комментарии по этой теме. Досрочные выборы губернатора намечены на 12—14 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов станет спарринг-партнером врио губернатора Дениса Паслера на праймериз «Единой России» перед выборами главы Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству «Единой России». «Решение по Орлову принял президиум регионального политсовета партии 24 апреля. В течение ближайших недель оно, вероятно, будет подтверждено первичными отделениями ЕР. Само выдвижение Паслера пройдет в июне по итогам большой партконференции», — уточнил собеседник. Ранее в политтусовке курсировал слух, что техническим кандидатом на праймериз будет глава областного исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков — первый вице-спикер заксобрания. С Паслером он знаком еще с конца «нулевых». И был спарринг-партнером прежнего губернатора Евгения Куйвашева в 2022-м. Для Орлова это будет первый подобный опыт. В свердловской «Единой России» он занимает пост первого замсекретаря. В пресс-службе заявили, что не уполномочены давать комментарии по этой теме. Досрочные выборы губернатора намечены на 12—14 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...