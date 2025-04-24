Паслеру нашли спарринг-партнера перед выборами губернатора: неожиданная фамилия

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов станет спарринг-партнером врио губернатора Дениса Паслера на праймериз «Единой России» перед выборами главы Свердловской области. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству «Единой России».
«Решение по Орлову принял президиум регионального политсовета партии 24 апреля. В течение ближайших недель оно, вероятно, будет подтверждено первичными отделениями ЕР. Само выдвижение Паслера пройдет в июне по итогам большой партконференции», — уточнил собеседник.
Ранее в политтусовке курсировал слух, что техническим кандидатом на праймериз будет глава областного исполкома «Единой России» Дмитрий Жуков — первый вице-спикер заксобрания. С Паслером он знаком еще с конца «нулевых». И был спарринг-партнером прежнего губернатора Евгения Куйвашева в 2022-м.
Для Орлова это будет первый подобный опыт. В свердловской «Единой России» он занимает пост первого замсекретаря. В пресс-службе заявили, что не уполномочены давать комментарии по этой теме. Досрочные выборы губернатора намечены на 12—14 сентября.
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