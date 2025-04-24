Политик Сергей Муратов поможет в благоустройстве села Половинное
Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов вложит 20 миллионов рублей в достройку храма и благоустройство села Половинное. Об этом он сообщил в своем telegram-канале по итогам поездки в Половинский округ.
«Недостроенную церковь нужно доделать. Нужно попробовать ее в этом году запустить. Выделим 10 миллионов рублей на храм и столько же на благоустройство села», — сообщил Муратов.
Также он похвалил главу Половинского округа Вадима Меньщикова. По словам сенатора, руководитель находится на своем месте и пользуется большим авторитетом среди населения.
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