Сенатор Муратов поможет достроить курганский храм. Видео

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Политик Сергей Муратов поможет в благоустройстве села Половинное
Политик Сергей Муратов поможет в благоустройстве села Половинное Фото:

Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов вложит 20 миллионов рублей в достройку храма и благоустройство села Половинное. Об этом он сообщил в своем telegram-канале по итогам поездки в Половинский округ. 

«Недостроенную церковь нужно доделать. Нужно попробовать ее в этом году запустить. Выделим 10 миллионов рублей на храм и столько же на благоустройство села», — сообщил Муратов.

Также он похвалил главу Половинского округа Вадима Меньщикова. По словам сенатора, руководитель находится на своем месте и пользуется большим авторитетом среди населения.

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Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов вложит 20 миллионов рублей в достройку храма и благоустройство села Половинное. Об этом он сообщил в своем telegram-канале по итогам поездки в Половинский округ.  «Недостроенную церковь нужно доделать. Нужно попробовать ее в этом году запустить. Выделим 10 миллионов рублей на храм и столько же на благоустройство села», — сообщил Муратов. Также он похвалил главу Половинского округа Вадима Меньщикова. По словам сенатора, руководитель находится на своем месте и пользуется большим авторитетом среди населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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