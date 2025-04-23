Ямальцы развернут Знамя Победы на вершине горы

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне все желающие смогут совершить восхождение на гору Поур-Кеу в Приуральском районе ЯНАО, где участники развернут Знамя Победы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Лабытнанги (ЯНАО).
«Участники преодолеют 15,7 км и поднимутся на высоту 878 метров, чтобы развернуть копию Знамени Победы на самой вершине», — сообщили в telegram-канале «Лабытнанги + Харп». Восхождение станет символическим актом памяти, уважения и благодарности к героям войны.
Мероприятие стартует 26 апреля. Трансфер будет осуществляться на поезде. Восхождение на гору Поур-Кеу «Памяти героев» состоится 27 апреля. Примерное время прохождения маршрута — 10 часов.
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