23 апреля 2025

Ямальцы развернут Знамя Победы на вершине горы

Жители ЯНАО развернут Знамя Победы на вершине горы Поур-Кеу
© Служба новостей «URA.RU»
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Восхождение приурочено ко Дню Победы (архивное фото)
Восхождение приурочено ко Дню Победы (архивное фото) Фото:

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне все желающие смогут совершить восхождение на гору Поур-Кеу в Приуральском районе ЯНАО, где участники развернут Знамя Победы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Лабытнанги (ЯНАО).

«Участники преодолеют 15,7 км и поднимутся на высоту 878 метров, чтобы развернуть копию Знамени Победы на самой вершине», — сообщили в telegram-канале «Лабытнанги + Харп». Восхождение станет символическим актом памяти, уважения и благодарности к героям войны.

Мероприятие стартует 26 апреля. Трансфер будет осуществляться на поезде. Восхождение на гору Поур-Кеу «Памяти героев» состоится 27 апреля. Примерное время прохождения маршрута — 10 часов.

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В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне все желающие смогут совершить восхождение на гору Поур-Кеу в Приуральском районе ЯНАО, где участники развернут Знамя Победы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Лабытнанги (ЯНАО). «Участники преодолеют 15,7 км и поднимутся на высоту 878 метров, чтобы развернуть копию Знамени Победы на самой вершине», — сообщили в telegram-канале «Лабытнанги + Харп». Восхождение станет символическим актом памяти, уважения и благодарности к героям войны. Мероприятие стартует 26 апреля. Трансфер будет осуществляться на поезде. Восхождение на гору Поур-Кеу «Памяти героев» состоится 27 апреля. Примерное время прохождения маршрута — 10 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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