Суд заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

Савеловский райсуд Москвы заочно отправил под арест экс-владельца ОАО «Соликамский магниевый завод» Петра Кондрашева. Его обвиняют в мошенничестве и фальсификации доказательств по уголовному делу, сообщили в суде.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондрашева Петра Ивановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента его фактического задержания, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации», — сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
В начале апреля, как рассказывало URA.RU, МВД объявило Кондрашева в розыск. В 2022 году Генпрокуратура РФ через суд изъяла у СМЗ 89,4% акций, которые принадлежали Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд поддержал позицию надзорного органа о том, что предприятие в 1990-е было приватизировано незаконно.
14 апреля суд заочно приговорил Игоря Пестрикова к восьми годам лишения свободы. Его признали виновным в организации растраты и в организации покушения на растрату, с использованием служебного положения. Его теперь также обвиняют в мошенничестве и фальсификации доказательств по уголовному делу. И Савеловский суд также вынес постановление об его заочном аресте.
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