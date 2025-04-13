Cуд заочно вынес приговор бывшему акционеру Соликамского магниевого завода Пестрикову

Соликамский городской суд (Пермский край) заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении Игоря Пестрикова. Его признали виновным в организации растраты и в организации покушения на растрату, с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере.
«Установлено, что с мая по июнь 2022 года подсудимый, будучи контролирующим акционером ОАО „СМЗ“, организовал хищение денег общества на сумму 250 млн рублей. Сделал он это через заключение договора займа, который не намеревался исполнять. Впоследствии сделку признали недействительной. Деньги взысканы в пользу завода», — сообщает прокуратура Пермского края на официальном сайте.
Кроме того, Пестриков организовал покушение на растрату. Под видом оплаты его доли в уставном капитале коммерческой организации, якобы реализуемой «СМЗ» путем продажи по цене 2,5 млрд рублей. При этом довести задуманное до конца ему не удалось, вмешались правоохранители.
Подсудимый скрылся от следствия и суда. С 2022 года он находится в международном розыске. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима и штрафу в 1,5 млн рублей. Также его лишили права занимать определенные должности в коммерческих организациях на 2 года и 10 месяцев.
Ранее URA.RU сообщало о том, что еще МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева. Статья, по которой разыскивают миллиардера, не уточняется.
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