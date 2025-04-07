Экс-владелец Соликамского магниевого завода Кондрашев объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода (СМЗ, Пермский край) Петра Кондрашева. Статья, по которой разыскивают миллиардера, не уточняется.
«Разыскивается по статье УК. Петр Иванович Кондрашев 1949 года рождения. Место рождения: Краснодарский край, город Армавир», — говорится в карточке базы розыска.
Весной 2024 года краевой арбитраж удовлетворил и изъял акции предприятия у более чем двух тысяч миноритариев — физических лиц и компаний. В 2022 году Генпрокуратура РФ через суд изъяла у СМЗ 89,4% акций, которые принадлежали Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд поддержал позицию надзорного органа о том, что предприятие в 90-е было приватизировано незаконно. Позднее URA.RU сообщало о том, что «Росатом» заплатит акционерам СМЗ по 9,6 тысячи рублей за акцию. Общая сумма компенсации — 405 млн рублей.
В 2022 году в федеральный розыск также был объявлен акционер ОАО «Соликамский магниевый завод» Игорь Пестриков. Он был фигурантом уголовного дела о пособничестве в злоупотреблении полномочиями.
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