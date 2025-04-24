Курганец Данил Лаврентьев победил на чемпионате Европы по дзюдо
Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев взял золото на чемпионате Европы в Черногории. Он стал абсолютным лидером в весе до 73 кг. сообщает Федерация дзюдо России.
«Данил Лаврентьев побеждает Ломбардо удержанием в партере и становится чемпионом Европы», — сообщает Федерация дзюдо России. Спортсмен взял золото в весе до 73 килограммов.
С победой земляка поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона помимо заслуг Данила также отметил и его тренера — отца Олега Лаврентьева.
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