Курганский спортсмен Лаврентьев стал чемпионом Европы по дзюдо. Видео

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Курганец Данил Лаврентьев победил на чемпионате Европы по дзюдо
Курганец Данил Лаврентьев победил на чемпионате Европы по дзюдо Фото:

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев взял золото на чемпионате Европы в Черногории. Он стал абсолютным лидером в весе до 73 кг. сообщает Федерация дзюдо России.

«Данил Лаврентьев побеждает Ломбардо удержанием в партере и становится чемпионом Европы», — сообщает Федерация дзюдо России. Спортсмен взял золото в весе до 73 килограммов.

С победой земляка поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона помимо заслуг Данила также отметил и его тренера — отца Олега Лаврентьева.

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Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев взял золото на чемпионате Европы в Черногории. Он стал абсолютным лидером в весе до 73 кг. сообщает Федерация дзюдо России. «Данил Лаврентьев побеждает Ломбардо удержанием в партере и становится чемпионом Европы», — сообщает Федерация дзюдо России. Спортсмен взял золото в весе до 73 килограммов. С победой земляка поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона помимо заслуг Данила также отметил и его тренера — отца Олега Лаврентьева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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