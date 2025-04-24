Четырехлетняя девочка провалилась в люк на Уралмаше. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Люк глубиной 2,5 метра
Люк глубиной 2,5 метра Фото:

В Екатеринбурге вечером 24 апреля на улице Индустрии четырехлетняя девочка на самокате провалилась в люк глубиной 2,5 метра. Ребенок ехал в метре от мамы, рассказал очевидец.

«На наших глазах ребенок четырех лет упал в люк, мама кинулась за ним. Мы все, кто были рядом, помогали вытаскивать ребенка и маму. Девочка была на самокате маленьком и ехала в метре от мамы по тротуару», — передает telegram-канал «Уралмаш Екатеринбург» слова собеседника.

Ребенка в конце концов удалось достать целым и невредимым. Инцидент произошел по улице Индустрии, 52/2. Сейчас открытый люк забаррикадирован палками.

Фото:
Фото: telegram-канал «Уралмаш Екатеринбург»

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В Екатеринбурге вечером 24 апреля на улице Индустрии четырехлетняя девочка на самокате провалилась в люк глубиной 2,5 метра. Ребенок ехал в метре от мамы, рассказал очевидец. «На наших глазах ребенок четырех лет упал в люк, мама кинулась за ним. Мы все, кто были рядом, помогали вытаскивать ребенка и маму. Девочка была на самокате маленьком и ехала в метре от мамы по тротуару», — передает telegram-канал «Уралмаш Екатеринбург» слова собеседника. Ребенка в конце концов удалось достать целым и невредимым. Инцидент произошел по улице Индустрии, 52/2. Сейчас открытый люк забаррикадирован палками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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