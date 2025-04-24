В Екатеринбурге вечером 24 апреля на улице Индустрии четырехлетняя девочка на самокате провалилась в люк глубиной 2,5 метра. Ребенок ехал в метре от мамы, рассказал очевидец.
«На наших глазах ребенок четырех лет упал в люк, мама кинулась за ним. Мы все, кто были рядом, помогали вытаскивать ребенка и маму. Девочка была на самокате маленьком и ехала в метре от мамы по тротуару», — передает telegram-канал «Уралмаш Екатеринбург» слова собеседника.
Ребенка в конце концов удалось достать целым и невредимым. Инцидент произошел по улице Индустрии, 52/2. Сейчас открытый люк забаррикадирован палками.
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