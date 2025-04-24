Евгений Цыганов стал лучшим актером
Российский актер Евгений Цыганов стал лучшим актером на Московском Международном кинофестивале. Лучше актрисой стала испанка Мария Родригес Сото.
«Лучшими актерами ММКФ стали Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото», — передает РИА Новости. Лучшим режиссером стал Прадип Курба.
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