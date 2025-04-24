Евгений Цыганов стал лучшим актером на Московском Международном кинофестивале

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Евгений Цыганов стал лучшим актером
Евгений Цыганов стал лучшим актером Фото:

Российский актер Евгений Цыганов стал лучшим актером на Московском Международном кинофестивале. Лучше актрисой стала испанка Мария Родригес Сото. 

«Лучшими актерами ММКФ стали Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото», — передает РИА Новости. Лучшим режиссером стал Прадип Курба.

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Российский актер Евгений Цыганов стал лучшим актером на Московском Международном кинофестивале. Лучше актрисой стала испанка Мария Родригес Сото.  «Лучшими актерами ММКФ стали Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото», — передает РИА Новости. Лучшим режиссером стал Прадип Курба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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