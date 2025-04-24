Якушев предложил ветерану СВО возглавить список ЕР на выборах в Ростове

Герой России, ветеран специальной военной операции Андрей Манухин может возглавить список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Ростовскую городскую думу. С таким предложением к Манухину обратился секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев во время рабочей поездки в Ростовскую область, сообщили в пресс-службе партии.
«Владимир Якушев предложил Герою России Андрею Манухину возглавить список „Единой России“ на выборах в Ростовскую гордуму. Секретарь Генсовета встретился с бойцом СВО — участником предварительного голосования партии...» — написали на сайте ЕР.
В «Единой России» заявляют о значительном росте интереса к предварительному голосованию среди участников спецоперации. По мнению представителей партии, в текущем избирательном цикле ожидается увеличение числа кандидатов из числа военнослужащих по сравнению с прошлым годом. Кроме того, как подчеркнул Якушев, список кандидатов на выборах в муниципальную думу Ростова-на-Дону возглавит Герой России, что имеет особое значение.
«По правилам предварительного голосования участники спецоперации получают плюс 25% к результату. Уверен, что у вас и без этого получится пройти процедуру отбора и потом — всю избирательную кампанию. Мы окажем вам полную поддержку», — обратился Якушев к Манухину. Он также подчеркнул, что опыт социально активных бойцов спецоперации имеет особое значение в работе партии по социальной реабилитации участников СВО.
Манухин рассказал, что уже занимается патриотическим воспитанием молодежи и проводит уроки мужества в школах. В оргкомитет предварительного голосования ЕР он подал документы первым в регионе. Манухин принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, боевых действиях в Сирии, а также исполнял воинский долг с самого начала СВО. Летом 2023 года он был тяжело ранен на запорожском направлении. За свои заслуги награжден Орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова, а также Георгиевским Крестом IV степени.
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