24 апреля 2025

Трамп: через две недели будет ясно, останутся ли США в переговорах по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп выразил уверенность, что США не выйдут из переговоров по Украине
Трамп выразил уверенность, что США не выйдут из переговоров по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США не выйдут из переговоров по Украине, так как будет заключена сделка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он предложил повторно задать вопрос о возможности выхода США из переговоров через две недели.

«Я уверен, что мы достигнем соглашения. Если это произойдет, будет отлично, и ваш вопрос перестанет быть актуальным. Вы сможете вернуться к нему через две недели», — заявил Трамп в Белом доме в ответ на вопрос о перспективах выхода США из переговоров. 

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что процесс урегулирования конфликта на Украине близится к завершению, и подчеркивал, что все стороны проявляют заинтересованность в поиске мирного решения. Он также допускал возможность прекращения военной поддержки Украине и выхода США из переговоров, если одна из сторон будет саботировать процесс.

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США не выйдут из переговоров по Украине, так как будет заключена сделка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он предложил повторно задать вопрос о возможности выхода США из переговоров через две недели. «Я уверен, что мы достигнем соглашения. Если это произойдет, будет отлично, и ваш вопрос перестанет быть актуальным. Вы сможете вернуться к нему через две недели», — заявил Трамп в Белом доме в ответ на вопрос о перспективах выхода США из переговоров.  Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что процесс урегулирования конфликта на Украине близится к завершению, и подчеркивал, что все стороны проявляют заинтересованность в поиске мирного решения. Он также допускал возможность прекращения военной поддержки Украине и выхода США из переговоров, если одна из сторон будет саботировать процесс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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