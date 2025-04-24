Трамп: через две недели будет ясно, останутся ли США в переговорах по Украине

США не выйдут из переговоров по Украине, так как будет заключена сделка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он предложил повторно задать вопрос о возможности выхода США из переговоров через две недели.
«Я уверен, что мы достигнем соглашения. Если это произойдет, будет отлично, и ваш вопрос перестанет быть актуальным. Вы сможете вернуться к нему через две недели», — заявил Трамп в Белом доме в ответ на вопрос о перспективах выхода США из переговоров.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что процесс урегулирования конфликта на Украине близится к завершению, и подчеркивал, что все стороны проявляют заинтересованность в поиске мирного решения. Он также допускал возможность прекращения военной поддержки Украине и выхода США из переговоров, если одна из сторон будет саботировать процесс.
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