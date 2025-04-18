Трамп: урегулирование конфликта на Украине идет к развязке

Процесс по урегулированию украинского конфликта близится к завершению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Посмотрим, сможем ли мы добиться этого. Я думаю, что у нас по-настоящему хорошие шансы добиться этого. И сейчас все идет к развязке», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы репортеров о перспективах прекращения огня и урегулирования ситуации. Его слова передает американский телеканал C-SPAN.
На вопрос о возможных попытках России обмануть США в ходе переговоров он ответил: «Никто ни с кем не играет». Также президент США выразил уверенность, что все стороны демонстрируют энтузиазм в поиске мирного решения.
Ранее Трамп заявил, что США намерены прекратить оказывать военную поддержку Украине. В том числе он отметил, что страна может выйти из переговорного процесса в случае, если Украина или Россия начнут его саботировать.
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