Трамп: урегулирование конфликта на Украине идет к развязке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что сейчас есть все шансы добиться окончания украинского конфликта
Трамп заявил, что сейчас есть все шансы добиться окончания украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Процесс по урегулированию украинского конфликта близится к завершению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, сможем ли мы добиться этого. Я думаю, что у нас по-настоящему хорошие шансы добиться этого. И сейчас все идет к развязке», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы репортеров о перспективах прекращения огня и урегулирования ситуации. Его слова передает американский телеканал C-SPAN.

На вопрос о возможных попытках России обмануть США в ходе переговоров он ответил: «Никто ни с кем не играет». Также президент США выразил уверенность, что все стороны демонстрируют энтузиазм в поиске мирного решения.

Ранее Трамп заявил, что США намерены прекратить оказывать военную поддержку Украине. В том числе он отметил, что страна может выйти из переговорного процесса в случае, если Украина или Россия начнут его саботировать. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Процесс по урегулированию украинского конфликта близится к завершению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Посмотрим, сможем ли мы добиться этого. Я думаю, что у нас по-настоящему хорошие шансы добиться этого. И сейчас все идет к развязке», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы репортеров о перспективах прекращения огня и урегулирования ситуации. Его слова передает американский телеканал C-SPAN. На вопрос о возможных попытках России обмануть США в ходе переговоров он ответил: «Никто ни с кем не играет». Также президент США выразил уверенность, что все стороны демонстрируют энтузиазм в поиске мирного решения. Ранее Трамп заявил, что США намерены прекратить оказывать военную поддержку Украине. В том числе он отметил, что страна может выйти из переговорного процесса в случае, если Украина или Россия начнут его саботировать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...