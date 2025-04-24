24 апреля 2025

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщили в МЧС
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщили в МЧС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Белгородской области.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении регионального ведомства.

В Белгородской области был совершен удар по храму Новый Иерусалим с использованием беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. утверждает telegram-канал Mash. При этом, официальных данных пока не поступало.

Согласно поступившим сведениям, украинская сторона применила беспилотник типа «Баба Яга», в результате чего на территории храма возник пожар. К ликвидации возгорания были привлечены сотрудники экстренных служб и местные жители. По предварительной информации, имеются пострадавшие.

В ночь на 24 апреля украинские беспилотники совершили атаки на ряд российских регионов. В частности, в небе над Воронежской областью было сбито около десяти подобных устройств.

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На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Главного управления МЧС РФ по Белгородской области. «РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении регионального ведомства. В Белгородской области был совершен удар по храму Новый Иерусалим с использованием беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. утверждает telegram-канал Mash. При этом, официальных данных пока не поступало. Согласно поступившим сведениям, украинская сторона применила беспилотник типа «Баба Яга», в результате чего на территории храма возник пожар. К ликвидации возгорания были привлечены сотрудники экстренных служб и местные жители. По предварительной информации, имеются пострадавшие. В ночь на 24 апреля украинские беспилотники совершили атаки на ряд российских регионов. В частности, в небе над Воронежской областью было сбито около десяти подобных устройств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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