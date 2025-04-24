24 апреля 2025

«Осторожно, новости»: в Белгородской области горит храм

© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС «Осторожно, новости» подтвердили информацию о пожаре, но затруднились ответить, есть ли пострадавши
В МЧС «Осторожно, новости» подтвердили информацию о пожаре, но затруднились ответить, есть ли пострадавши Фото:

В селе Сухарево Белгородской области произошел пожар в храмовом комплексе «Новый Иерусалим». Местные жители сообщают, что возгорание началось после сброса взрывных устройств с беспилотника. Информацию о происшествии подтвердили в региональном управлении МЧС, сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«Пожар действительно произошел, сейчас на месте работают экстренные службы. О пострадавших пока информации нет», — сообщили в МЧС «осторожно, новости». Очевидцы утверждают, что пожар начался около получаса назад, и жители села пытались самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных расчетов. По словам местных, перед возгоранием слышались звуки, похожие на взрывы, после чего здание охватило пламя.

Региональные telegram-каналы передают, что причиной пожара мог стать сброс взрывных устройств с беспилотника. Официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов пока не поступало. На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных и аварийных служб, устанавливаются обстоятельства случившегося и возможные последствия для храмового комплекса и окружающей территории.

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В селе Сухарево Белгородской области произошел пожар в храмовом комплексе «Новый Иерусалим». Местные жители сообщают, что возгорание началось после сброса взрывных устройств с беспилотника. Информацию о происшествии подтвердили в региональном управлении МЧС, сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Пожар действительно произошел, сейчас на месте работают экстренные службы. О пострадавших пока информации нет», — сообщили в МЧС «осторожно, новости». Очевидцы утверждают, что пожар начался около получаса назад, и жители села пытались самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных расчетов. По словам местных, перед возгоранием слышались звуки, похожие на взрывы, после чего здание охватило пламя. Региональные telegram-каналы передают, что причиной пожара мог стать сброс взрывных устройств с беспилотника. Официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов пока не поступало. На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных и аварийных служб, устанавливаются обстоятельства случившегося и возможные последствия для храмового комплекса и окружающей территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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