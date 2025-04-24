24 апреля 2025

В Белгородской области не могут потушить храм из-за атаки ВСУ

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Пожарные не могут начать тушить пожар из-за атаки ВСУ
Пожарные не могут начать тушить пожар из-за атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Из-за новой атаки ВСУ по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области пожарные не могут начать тушить пожар. Об этом рассказал заместитель главы администрации Валуйского городского округа Сергей Слесаренко

«На место прибыли пожарные машины, но вновь начался обстрел. В целях безопасности людей пока не можем приступить к тушению», — рассказал Слесаренко ТАСС.

По его словам, причиной возгорания стал сброс боеприпасов с украинских дронов. Замглавы администрации также подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет: «Люди все целы. Слава богу, никто не пострадал»

Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по храму Новый Иерусалим, расположенному в селе Сухарево Валуйского района в Белгородской области. Украинские военные применили дроны типа «Баба-Яга» для сброса взрывчатых устройств на территорию храмового комплекса, сообщает 360.ru.

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Из-за новой атаки ВСУ по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области пожарные не могут начать тушить пожар. Об этом рассказал заместитель главы администрации Валуйского городского округа Сергей Слесаренко «На место прибыли пожарные машины, но вновь начался обстрел. В целях безопасности людей пока не можем приступить к тушению», — рассказал Слесаренко ТАСС. По его словам, причиной возгорания стал сброс боеприпасов с украинских дронов. Замглавы администрации также подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет: «Люди все целы. Слава богу, никто не пострадал» Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по храму Новый Иерусалим, расположенному в селе Сухарево Валуйского района в Белгородской области. Украинские военные применили дроны типа «Баба-Яга» для сброса взрывчатых устройств на территорию храмового комплекса, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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