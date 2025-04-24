24 апреля 2025

Храм Новый Иерусалим под Белгородом полностью сгорел после атаки ВСУ

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Своды храма не выдержали атаку
Своды храма не выдержали атаку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Комплекс Новый Иерусалим под Белгородом выгорел до тла в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили представители РПЦ.

«Храмовый комплекс в Валуйском районе Белгородской области сгорел полностью. По предварительной информации пострадавших нет», — написано в telegram-канале региональной митрополии.

ВСУ атаковали духовную святыню в ночь на 25 апреля. По словам местных жителей, возгорание началось после сброса взрывных устройств с дрона. Инцидент произошел в селе Сухарево, передает телеканал 360. К тушению долго не могли приступить из-за обстрела местности, отмечает RT.

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Комплекс Новый Иерусалим под Белгородом выгорел до тла в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили представители РПЦ. «Храмовый комплекс в Валуйском районе Белгородской области сгорел полностью. По предварительной информации пострадавших нет», — написано в telegram-канале региональной митрополии. ВСУ атаковали духовную святыню в ночь на 25 апреля. По словам местных жителей, возгорание началось после сброса взрывных устройств с дрона. Инцидент произошел в селе Сухарево, передает телеканал 360. К тушению долго не могли приступить из-за обстрела местности, отмечает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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