В Екатеринбурге продают 800 коллекционных серебряных монет за 7,5 миллионов рублей. Все монеты новые, в капсулах для хранения с сертификатами подлинности. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Большинство монет — новые, капсулы даже не вскрывались. Все монеты оригинальные — большинство имеет сертификаты подлинности! Хранятся в специальных каталогах, все условия хранения соблюдены», — делится продавец. Монеты собраны из разных стран мира и выпущены с 1975 года.
Как отмечает продавец, приобретение коллекции может стать отличной инвестицией, так как стоимость серебра и коллекционная ценность растет. Некоторые монеты уникальны — они не продаются на аукционах России и других стран.
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