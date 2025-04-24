24 апреля 2025

Коллекция из серебряных монет продается за 7,5 миллиона рублей в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Серебряные монеты находятся в специальных защитных капсулах
Серебряные монеты находятся в специальных защитных капсулах Фото:

В Екатеринбурге продают 800 коллекционных серебряных монет за 7,5 миллионов рублей. Все монеты новые, в капсулах для хранения с сертификатами подлинности. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Большинство монет — новые, капсулы даже не вскрывались. Все монеты оригинальные — большинство имеет сертификаты подлинности! Хранятся в специальных каталогах, все условия хранения соблюдены», — делится продавец. Монеты собраны из разных стран мира и выпущены с 1975 года.

Как отмечает продавец, приобретение коллекции может стать отличной инвестицией, так как стоимость серебра и коллекционная ценность растет. Некоторые монеты уникальны — они не продаются на аукционах России и других стран. 

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В Екатеринбурге продают 800 коллекционных серебряных монет за 7,5 миллионов рублей. Все монеты новые, в капсулах для хранения с сертификатами подлинности. Объявление появилось на сайте «Авито». «Большинство монет — новые, капсулы даже не вскрывались. Все монеты оригинальные — большинство имеет сертификаты подлинности! Хранятся в специальных каталогах, все условия хранения соблюдены», — делится продавец. Монеты собраны из разных стран мира и выпущены с 1975 года. Как отмечает продавец, приобретение коллекции может стать отличной инвестицией, так как стоимость серебра и коллекционная ценность растет. Некоторые монеты уникальны — они не продаются на аукционах России и других стран. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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