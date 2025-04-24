Аномальная жара разбудила миллиарды комаров: чего ждать пермякам

По мнению кандидата биологических наук, доцент ПГНИУ Виктора Ефимика, информация о масштабном нашествии комаров и мошек в регионах РФ — это фейк. Ученый подчеркивает, что насекомые всегда были, есть и будут. Все зависит только от места.
«Если говорить конкретно по поводу нашествия комаров, то это, как сейчас модно говорить, фейк. Где-то их будет чуть больше, где-то — чуть меньше. Но поверьте, мы этого даже не заметим», — рассказал Виктор Ефимик в беседе с «КП-Пермь».
Эксперт отмечает, если рядом — быстротекущая река, то там обязательно будут мошки, ведь их личинки развиваются в водоемах. А на территории Прикамья их предостаточно.
Ефимик советует использовать на свежем воздухе против комаров репелленты. В закрытых помещениях самыми действенными средствами являются москитные сетки и жидкостные фумигаторы.
Ранее энтомологи заявили, что аномальная жара и мягкие условия зимы создали идеальные условия для размножения кровососов. В мае нашествия комаров ожидают в центральной части России. По словам ученых, на количество насекомых повлияют возможные осадки: если к маю будет много дождей, то комаров станет еще больше.
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