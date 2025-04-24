24 апреля 2025

Гроза и сильный ветер ожидаются в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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При грозе порывы ветра будут достигать 17 м/с
При грозе порывы ветра будут достигать 17 м/с Фото:

На юге Тюменской области 25 апреля ожидается потепление. Днем возможен небольшой дождь, местами гроза с сильным ветром, сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 25 апреля облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ожидается потепление, днем местами возможна гроза с порывами ветра до 17м/с. Ночью +6, +11 градусов. Днем +19, +24», — сообщается на сайте управления.

В Уватском районе будет холоднее — ночью +1, +6 градусов, днем потеплеет до +14. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха — 66%.

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На юге Тюменской области 25 апреля ожидается потепление. Днем возможен небольшой дождь, местами гроза с сильным ветром, сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 25 апреля облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ожидается потепление, днем местами возможна гроза с порывами ветра до 17м/с. Ночью +6, +11 градусов. Днем +19, +24», — сообщается на сайте управления. В Уватском районе будет холоднее — ночью +1, +6 градусов, днем потеплеет до +14. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха — 66%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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