Гроза и сильный ветер ожидаются в Тюмени

На юге Тюменской области 25 апреля ожидается потепление. Днем возможен небольшой дождь, местами гроза с сильным ветром, сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 25 апреля облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ожидается потепление, днем местами возможна гроза с порывами ветра до 17м/с. Ночью +6, +11 градусов. Днем +19, +24», — сообщается на сайте управления.
В Уватском районе будет холоднее — ночью +1, +6 градусов, днем потеплеет до +14. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха — 66%.
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