Петропавловск-Камчатский накрыло облако пепла

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Столицу Камчатки накрыло пепловым облаком от вулкана Безымянный
Столицу Камчатки накрыло пепловым облаком от вулкана Безымянный Фото:

В пятницу во второй половине дня пепловое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана Безымянный, дошло до Петропавловска-Камчатского. Об этом написали в telegram-канале Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Пепловое облако над Петропавловском-Камчатским на высоте 3-5 км над уровнем моря», — говорится в публикации. В региональном управлении МЧС России сообщили, что сведений о выпадении пепла в Камчатском крае на данный момент в ведомство не поступало.

Накануне вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла, достигший высоты 11 километров над уровнем моря. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ввел в нескольких населенных пунктах режим повышенной готовности. Вулкан расположен на территории природного парка «Ключевской». Это один из самых известных, активных и наблюдаемых вулканов не только на Камчатке, но и во всем мире.

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В пятницу во второй половине дня пепловое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана Безымянный, дошло до Петропавловска-Камчатского. Об этом написали в telegram-канале Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. «Пепловое облако над Петропавловском-Камчатским на высоте 3-5 км над уровнем моря», — говорится в публикации. В региональном управлении МЧС России сообщили, что сведений о выпадении пепла в Камчатском крае на данный момент в ведомство не поступало. Накануне вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла, достигший высоты 11 километров над уровнем моря. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ввел в нескольких населенных пунктах режим повышенной готовности. Вулкан расположен на территории природного парка «Ключевской». Это один из самых известных, активных и наблюдаемых вулканов не только на Камчатке, но и во всем мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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