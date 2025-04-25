Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнего Новгорода

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В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-секретарь Росаваиции Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород», — передает telegram-канал представителя Росавиации.
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