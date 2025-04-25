Глава Украины Владимир Зеленский признал, что ситуация для бойцов Вооруженных сил Украины под Красноармейском (ДНР) становится «жесткой». Такие выводы украинский лидер сделал после доклада главкома ВСУ Александры Сырского.
«Россияне активно развивали штурмовые действия, когда максимум наших сил был сосредоточен на защите», — рассказал Зеленский. Его слова передают украинское СМИ в telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинская армия перебросила четыре штурмовые бригады из Курской области в район Красноармейска (Покровска) для удержания позиций и обеспечения доступа к ключевым транспортным путям. Этот город считается стратегически важным для ВСУ, так как через него проходит снабжение гарнизонов и поддержка северо-западных регионов, находящихся под контролем Киева.
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