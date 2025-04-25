Украина дронами атаковала Крым

Украина атаковала Крым
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ВСУ атаковали Крым
ВСУ атаковали Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму в ночь на 25 апреля зафиксирована массовая атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Жители полуострова сообщают о серии взрывов, а также о работе систем противовоздушной обороны. По информации источников, предварительно удалось уничтожить свыше десяти воздушных объектов.

«По словам очевидцев, громкие взрывы раздались после полуночи. Их слышали в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки. По предварительным данным, пожаров и последствий на земле не зафиксировано», — сообщает об обстановке издание Life.ru. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над территорией РФ было уничтожено 79 беспилотников.

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В Крыму в ночь на 25 апреля зафиксирована массовая атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Жители полуострова сообщают о серии взрывов, а также о работе систем противовоздушной обороны. По информации источников, предварительно удалось уничтожить свыше десяти воздушных объектов. «По словам очевидцев, громкие взрывы раздались после полуночи. Их слышали в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки. По предварительным данным, пожаров и последствий на земле не зафиксировано», — сообщает об обстановке издание Life.ru. В Минобороны РФ сообщили, что за ночь над территорией РФ было уничтожено 79 беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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