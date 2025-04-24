Стало известно, в чем обвиняют бывшего мэра, сдавшего свердловского экс-министра Смирнова. Фото

Экс-мэр Дегтярска Пильников брал взятки от подчиненного за покровительство

25 апреля 2025 в 10:29 Размер текста - 17 +

Вадим Пильников заключил сделку со следствием Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска Бывший мэр Дегтярска Свердловской области Вадим Пильников обвиняется в получении взяток от своего зама Андрея Ильина за покровительство и попустительство. По версии следствия, Пильников закрывал глаза на то, что его подчиненный совмещает муниципальную службу и коммерческую деятельность, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Ильин управляет двумя фирмами — «ПроектСтройСити» и «РусЭнергоГарант». «Зная это, Пильников предложил Ильину систематически передавать ему взятки, чтобы он (Пильников — прим. ред.) мог сокрыть этот факт. Деньги переводились на счет жены. Всего Ильин передал ему более 891 тысячи рублей», — заявила гособвинитель. Кроме того, в апреле прошлого года Ильин передал Пильникову новенькую Audi Q6. За это экс-мэр продлил с ним трудовое соглашение, сказала прокурор. Другой эпизод в деле Пильникова связан с владельцем стройфирмы «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым. Следствие считает, что последний передал Пильникову четыре миллиона рублей за заключение госконтрактов. Посредником выступил заместитель Пильникова Виктор Солдатов. Дело в отношении них выделено в отдельное производство. В суде стало известно, что Пильников заключил сделку со следствием. Защита просила рассматривать дело в особом порядке. Прокурор возражала, обосновав, что Пильников не до конца выполнил условия сделки. Судья Юрий Радчук постановил провести разбирательство в обычном режиме. «Вину признаю. [По всем трем преступлениям?] Да», — ответил Пильников на вопросы Радчука. Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на бывшего главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют крупную взятку. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU. Суд рассматривает дело Пильникова в обычном режиме Фото: Сергей Бодров © URA.RU Свою вину экс-мэр признал Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший мэр Дегтярска Свердловской области Вадим Пильников обвиняется в получении взяток от своего зама Андрея Ильина за покровительство и попустительство. По версии следствия, Пильников закрывал глаза на то, что его подчиненный совмещает муниципальную службу и коммерческую деятельность, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Ильин управляет двумя фирмами — «ПроектСтройСити» и «РусЭнергоГарант». «Зная это, Пильников предложил Ильину систематически передавать ему взятки, чтобы он (Пильников — прим. ред.) мог сокрыть этот факт. Деньги переводились на счет жены. Всего Ильин передал ему более 891 тысячи рублей», — заявила гособвинитель. Кроме того, в апреле прошлого года Ильин передал Пильникову новенькую Audi Q6. За это экс-мэр продлил с ним трудовое соглашение, сказала прокурор. Другой эпизод в деле Пильникова связан с владельцем стройфирмы «Жилые кварталы» Саррафом Мамедовым. Следствие считает, что последний передал Пильникову четыре миллиона рублей за заключение госконтрактов. Посредником выступил заместитель Пильникова Виктор Солдатов. Дело в отношении них выделено в отдельное производство. В суде стало известно, что Пильников заключил сделку со следствием. Защита просила рассматривать дело в особом порядке. Прокурор возражала, обосновав, что Пильников не до конца выполнил условия сделки. Судья Юрий Радчук постановил провести разбирательство в обычном режиме. «Вину признаю. [По всем трем преступлениям?] Да», — ответил Пильников на вопросы Радчука. Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Тогда звучала версия, что коррупция связана с ремонтом городского водовода, на который из областного и федерального бюджетов было выделено 250 млн рублей. На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на бывшего главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют крупную взятку. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.