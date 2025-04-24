24 апреля 2025

Уральский цех ТМК признали лучшим в сфере промышленного туризма

Цех «Высота 239» ТМК ТР признали лучшим в сфере промышленного туризма
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты признали цех «Высота 239» лучшим в сфере промышленного туризма
Эксперты признали цех «Высота 239» лучшим в сфере промышленного туризма Фото:

Цех «Высота 239» компании ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР, Челябинская область) стал победителем Национальной туристической премии «Маршрут построен» медиагруппы «Комсомольская правда». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

На экскурсию приезжали независимые эксперты из Ассоциации туриндустрии России, Регионального совета Российского союза туриндустрии, ведущих туроператоров и представителей в сфере путешествий и туризма. «Эксперты оценили экскурсию „Высота 239“. Самый красивый завод современности» как лучший маршрут в сфере промышленного туризма за 2024-2025 год», — рассказали в компании. Отмечается, что на экскурсии гости смогли ознакомиться с основными этапами производства труб большого диаметра.

«Признание ведущих экспертов в сфере путешествий и туризма — большая честь для нас. ТМК одной из первых компаний в России начала развивать промышленный туризм на своих предприятиях», — сказала руководитель направления промышленного туризма компании Анна Трепалова. По ее словам, экскурсии на «Высоту 239» проводятся с момента строительства — с 2009 года. Ежегодно его посещают около 10 тысяч школьников, студентов, представителей бизнеса и других гостей. Трепалова отметила, что для компании это возможность привлечения будущих кадров, повышение престижа рабочих профессий и презентация современного металлургическое производства.

Уникальный цех Челябинского трубопрокатного завода располагается на 239 метрах над уровнем моря, что выше других трубных предприятий в стране. Его создавали с особыми архитектурными и дизайнерскими решениями: там есть гостевая галерея с паркетом и живыми деревьями, стеклянная столовая в формате трубной заготовки.

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Цех «Высота 239» компании ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР, Челябинская область) стал победителем Национальной туристической премии «Маршрут построен» медиагруппы «Комсомольская правда». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. На экскурсию приезжали независимые эксперты из Ассоциации туриндустрии России, Регионального совета Российского союза туриндустрии, ведущих туроператоров и представителей в сфере путешествий и туризма. «Эксперты оценили экскурсию „Высота 239“. Самый красивый завод современности» как лучший маршрут в сфере промышленного туризма за 2024-2025 год», — рассказали в компании. Отмечается, что на экскурсии гости смогли ознакомиться с основными этапами производства труб большого диаметра. «Признание ведущих экспертов в сфере путешествий и туризма — большая честь для нас. ТМК одной из первых компаний в России начала развивать промышленный туризм на своих предприятиях», — сказала руководитель направления промышленного туризма компании Анна Трепалова. По ее словам, экскурсии на «Высоту 239» проводятся с момента строительства — с 2009 года. Ежегодно его посещают около 10 тысяч школьников, студентов, представителей бизнеса и других гостей. Трепалова отметила, что для компании это возможность привлечения будущих кадров, повышение престижа рабочих профессий и презентация современного металлургическое производства. Уникальный цех Челябинского трубопрокатного завода располагается на 239 метрах над уровнем моря, что выше других трубных предприятий в стране. Его создавали с особыми архитектурными и дизайнерскими решениями: там есть гостевая галерея с паркетом и живыми деревьями, стеклянная столовая в формате трубной заготовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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