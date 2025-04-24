24 апреля 2025

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна 25-этажного дома. Видео

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Трагедия случилась на улице Орденоносцев, 8
Трагедия случилась на улице Орденоносцев, 8 Фото:

В Екатеринбурге утром 25 апреля мужчина сорвался с 25-этажного дома в районе Химмаша. Он скончался на месте, рассказал очевидец.

«На улице Орденоносцев, 8 человек выпал из окна», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сейчас труп накрыли. Подробности инцидента неизвестны.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге утром 25 апреля мужчина сорвался с 25-этажного дома в районе Химмаша. Он скончался на месте, рассказал очевидец. «На улице Орденоносцев, 8 человек выпал из окна», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сейчас труп накрыли. Подробности инцидента неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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