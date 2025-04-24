Трагедия случилась на улице Орденоносцев, 8
В Екатеринбурге утром 25 апреля мужчина сорвался с 25-этажного дома в районе Химмаша. Он скончался на месте, рассказал очевидец.
«На улице Орденоносцев, 8 человек выпал из окна», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Сейчас труп накрыли. Подробности инцидента неизвестны.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!