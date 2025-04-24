Тобол опустился на 2 сантиметра
В Кургане на 25 апреля уровень воды в реке Тобол опустился на 2 сантиметра. Теперь он составляет 468. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
График рек на 25 апреля
«По данным на 25 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 471. Река Исеть у Шадринска опустилась на 6 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС.
Остальные реки тоже идут на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Уй — 3 сантиметра.
Ранее URA.RU сообщало, что на 24 апреля река Тобол в Кургане больше не поднимается. А в городе Далматово река Исеть опустилась на 14 сантиметров.
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