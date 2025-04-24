24 апреля 2025

Уровень воды в реке Тобол у Кургана пошел на спад. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тобол опустился на 2 сантиметра
Тобол опустился на 2 сантиметра Фото:

В Кургане на 25 апреля уровень воды в реке Тобол опустился на 2 сантиметра. Теперь он составляет 468. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 25 апреля
График рек на 25 апреля
Фото:

«По данным на 25 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 471. Река Исеть у Шадринска опустилась на 6 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС.

Остальные реки тоже идут на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Уй — 3 сантиметра.

Ранее URA.RU сообщало, что на 24 апреля река Тобол в Кургане больше не поднимается. А в городе Далматово река Исеть опустилась на 14 сантиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на 25 апреля уровень воды в реке Тобол опустился на 2 сантиметра. Теперь он составляет 468. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 25 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 471. Река Исеть у Шадринска опустилась на 6 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. Остальные реки тоже идут на спад. Незначительный подъем наблюдается лишь на реке Уй — 3 сантиметра. Ранее URA.RU сообщало, что на 24 апреля река Тобол в Кургане больше не поднимается. А в городе Далматово река Исеть опустилась на 14 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...