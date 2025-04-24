Вода прибыла на 13 сантиметров за сутки
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
Уровень воды в реке Ишим в одноименном городе прибыл на 13 сантиметров за сутки и достиг отметки 718 см. Критическая отметка составляет 850 см. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды — 718 см, изменения за сутки +13 сантиметров», — указано на сайте сервиса.
Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на девять сантиметров и достиг отметки 461 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
- в Абатском река Ишим +5 (753см);
- в Ялуторовске река Тобол +3 (510 см);
- в Викулово река Ишим +3 (586см);
- в Тобольске река Иртыш +2 (597 см).
Уровень воды в реках Тюменской области
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