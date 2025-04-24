24 апреля 2025

Уровень воды в реке Ишим стремится к критической отметке. Инфографика

Уровень воды в реке Ишим за сутки прибыл на 13 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода прибыла на 13 сантиметров за сутки
Вода прибыла на 13 сантиметров за сутки Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды в реке Ишим в одноименном городе прибыл на 13 сантиметров за сутки и достиг отметки 718 см. Критическая отметка составляет 850 см. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды — 718 см, изменения за сутки +13 сантиметров», — указано на сайте сервиса.

Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на девять сантиметров и достиг отметки 461 см. В других районах региона произошли следующие изменения:

  • в Абатском река Ишим +5 (753см);
  • в Ялуторовске река Тобол +3 (510 см);
  • в Викулово река Ишим +3 (586см);
  • в Тобольске река Иртыш +2 (597 см).
Уровень воды в реках Тюменской области
Уровень воды в реках Тюменской области
Фото:

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Уровень воды в реке Ишим в одноименном городе прибыл на 13 сантиметров за сутки и достиг отметки 718 см. Критическая отметка составляет 850 см. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Ишим. Уровень воды — 718 см, изменения за сутки +13 сантиметров», — указано на сайте сервиса. Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на девять сантиметров и достиг отметки 461 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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