Зеленский развеселил Маска заявлением о военной помощи

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Маска повеселило заявление Зеленского о военной помощи США
Маска повеселило заявление Зеленского о военной помощи США Фото:

Американский предприниматель и старший советник президента США Дональда Трампа — Илон Маск — не сдержал эмоций в ответ на слова украинского лидера Владимира Зеленского о военной помощи США. Об этом он написал в соцсетях.

«Самое смешное, что я прочитал за весь день», — написал Маск в ответ на вопрос американского сенатора-республиканца от штата Юта Майка Ли. Политик задал аудитории вопрос относительно того, доверяют ли они утверждениям руководителя киевской администрации о полной прозрачности и учете всех средств, предоставленных США в качестве помощи.

Ранее в беседе с американским журналистом Беном Шапиро Владимир Зеленский подчеркнул, что все средства, выделенные США на военную поддержку Украины должны быть полностью проконтролированы и учтены соответствующим образом.

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Американский предприниматель и старший советник президента США Дональда Трампа — Илон Маск — не сдержал эмоций в ответ на слова украинского лидера Владимира Зеленского о военной помощи США. Об этом он написал в соцсетях. «Самое смешное, что я прочитал за весь день», — написал Маск в ответ на вопрос американского сенатора-республиканца от штата Юта Майка Ли. Политик задал аудитории вопрос относительно того, доверяют ли они утверждениям руководителя киевской администрации о полной прозрачности и учете всех средств, предоставленных США в качестве помощи. Ранее в беседе с американским журналистом Беном Шапиро Владимир Зеленский подчеркнул, что все средства, выделенные США на военную поддержку Украины должны быть полностью проконтролированы и учтены соответствующим образом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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