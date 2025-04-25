Зеленский развеселил Маска заявлением о военной помощи

Американский предприниматель и старший советник президента США Дональда Трампа — Илон Маск — не сдержал эмоций в ответ на слова украинского лидера Владимира Зеленского о военной помощи США. Об этом он написал в соцсетях.
«Самое смешное, что я прочитал за весь день», — написал Маск в ответ на вопрос американского сенатора-республиканца от штата Юта Майка Ли. Политик задал аудитории вопрос относительно того, доверяют ли они утверждениям руководителя киевской администрации о полной прозрачности и учете всех средств, предоставленных США в качестве помощи.
Ранее в беседе с американским журналистом Беном Шапиро Владимир Зеленский подчеркнул, что все средства, выделенные США на военную поддержку Украины должны быть полностью проконтролированы и учтены соответствующим образом.
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