В Челябинске введут запреты для транспорта ради эстафеты на 1 Мая

В Челябинске ограничат движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга 1 мая для проведения 92-ой легкоатлетической эстафеты. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«В связи с проведением 1 мая 2025 года эстафеты, в городе Челябинске для обеспечения безопасности дорожного движения будут вводиться временные ограничения движения транспорта по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга с 07:00 до 15:00 часов. Просим отнестись с пониманием к ограничениям», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Водителей также просят не парковать машины на указанном участке. В ночь с 30 апреля по 1 мая весь транспорт с указанных улиц эвакуируют на специализированную стоянку.
В Челябинске 1 мая пройдет 92-я легкоатлетическая эстафета, 71-я велогонка и 12-я гонка на лыжероллерах на призы администрации города. Парад участников запланирован на 10:00. Старт будет дан с площади Революции.
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