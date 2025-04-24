Полиция проводит проверку по столкновению грузовика с поездом в Ленобласти

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту серьезного ДТП на железнодорожном переезде «Угольный терминал Усть-Луги» в Ленобласти. 24 апреля грузовик столкнулся с поездом, погиб водитель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
«Полицией проводится проверка по факту столкновения автомобиля с грузовым железнодорожным составом в Кингисеппском районе Ленобласти», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и области. Днем 24 апреля 23-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по переезду проходил грузовой железнодорожный состав. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось — грузовик столкнулся с одним из вагонов состава.
В результате происшествия водитель «КАМАЗа» скончался на месте от полученных травм. Локомотивная бригада железнодорожного состава не пострадала. Движение поездов на участке не было задержано, ситуация на железнодорожной линии осталась стабильной.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия. Северо-Западная транспортная прокуратура и Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура организовали надзорные мероприятия. Проверяется исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
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