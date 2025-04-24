На Челябинскую область обрушатся грозы с градом

В Челябинской области в ближайшие выходные с 26 по 28 апреля ожидаются грозы с градом. Об ухудшении погоды предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В субботу центр циклона с атмосферными фронтами вызовет умеренные и сильные дожди с грозами и порывами ветра. В воскресенье, во второй половине дня, очередной центр циклона подойдет к западным границам области с кратковременными дождями и грозами», — уточнили метеорологи.
Синоптики объяснили ухудшение погоды влиянием многоцентровой барической депрессии. Над регионом будет проходить область низкого давления, при этом уже к началу следующей недели глубокая обширная высотная ложбина принесет значительное похолодание в регион, начиная с запада.
«По предварительным расчетам, в ночь с понедельника на вторник ожидается обвал температур по всей территории области. При этом есть большая вероятность сильного ветра, который может достигать штормовых значений, и в свою очередь будет сопровождаться смешанными осадками — дождем, переходящим в снег», — предупредили метеорологи.
В целом в субботу днем в Челябинской области ожидается до 23 градусов тепла, ночью около 8-13 выше ноля. Ветер при грозах порывами до 18 метров в секунду. в челябинске ночью 10-12, днем до 20 градусов тепла.
К 27 апреля дожди станут кратковременными, грозы возможны в отдельных районах. Температура воздуха чуть понизится. А 28 апреля на севере и в горах уже возможен мокрый снег, днем температура рухнет до 4-9 градусов тепла. в Челябинске в понедельник ночью 8-10 градусов тепла, днем до 15 выше нуля.
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