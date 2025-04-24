24 апреля 2025

Счастливчик из ЯНАО стал миллионером

Житель Ямала сыграл в гослотерею и разбогател на два млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Билет стоил 100 рублей
Билет стоил 100 рублей Фото:

В ЯНАО зафиксировали еще одного победителя лотерейного розыгрыша. Счастливчик угадал восемь чисел в первом ряду и одно — во втором и выиграл более двух млн рублей. Подробности сообщают организаторы лотереи.

«Двадцать четвертого апреля 2025 года в 11560-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ был разыгран суперприз — 1 798 100 рублей. Победителем стал житель Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа во втором поле билета, сумма его выигрыша увеличилась на 600 тысяч рублей и составила 2 398 100 рублей», — сообщает пресс-служба гослотереи «Столото».

По данным источника, участник розыгрыша пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр, возможно, еще не знает о своей удаче. Счастливчик купил билет в мобильном приложении. Ранее повезло домохозяйке Татьяне из Салехарда. Она выиграла пять миллионов рублей в онлайн-игре «Турнир». 

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В ЯНАО зафиксировали еще одного победителя лотерейного розыгрыша. Счастливчик угадал восемь чисел в первом ряду и одно — во втором и выиграл более двух млн рублей. Подробности сообщают организаторы лотереи. «Двадцать четвертого апреля 2025 года в 11560-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ был разыгран суперприз — 1 798 100 рублей. Победителем стал житель Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа во втором поле билета, сумма его выигрыша увеличилась на 600 тысяч рублей и составила 2 398 100 рублей», — сообщает пресс-служба гослотереи «Столото». По данным источника, участник розыгрыша пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр, возможно, еще не знает о своей удаче. Счастливчик купил билет в мобильном приложении. Ранее повезло домохозяйке Татьяне из Салехарда. Она выиграла пять миллионов рублей в онлайн-игре «Турнир». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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