Счастливчик из ЯНАО стал миллионером

В ЯНАО зафиксировали еще одного победителя лотерейного розыгрыша. Счастливчик угадал восемь чисел в первом ряду и одно — во втором и выиграл более двух млн рублей. Подробности сообщают организаторы лотереи.
«Двадцать четвертого апреля 2025 года в 11560-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ был разыгран суперприз — 1 798 100 рублей. Победителем стал житель Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа во втором поле билета, сумма его выигрыша увеличилась на 600 тысяч рублей и составила 2 398 100 рублей», — сообщает пресс-служба гослотереи «Столото».
По данным источника, участник розыгрыша пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр, возможно, еще не знает о своей удаче. Счастливчик купил билет в мобильном приложении. Ранее повезло домохозяйке Татьяне из Салехарда. Она выиграла пять миллионов рублей в онлайн-игре «Турнир».
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