24 апреля 2025

Завод экс-мэра Перми по производству пластика заработал 3,9 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермское ООО «Упакс-Юнити» опубликовало финансовую отчетность за 2024 год
Пермское ООО «Упакс-Юнити» опубликовало финансовую отчетность за 2024 год Фото:

Пермское ООО «Упакс-Юнити» опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Выручка завода за этот период составила 3,89 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2023 году. 

«В 2023 году этот показатель составил 3,29 млрд рублей. Чистая прибыль организации в 2024 году тоже выросла до 856,8 млн рублей. Годом ранее было 594,8 млн рублей (рост на 44%)», — сказано в системе СБИС. 

По данным в открытых источниках, ООО «Упакс-Юнити» — это предприятие по выпуску одноразовой жесткой пищевой упаковки — пластиковых контейнеров и стаканов для продуктов питания, упаковки для молочной и масложировой продукции из полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталата (ПЭТ). Производство основано в 2001 году и располагается в Перми. 

Аркадий Каменев с 1996 года возглавлял УВД Перми. Затем избирался депутатом сельского и районного Советов народных депутатов. В 1997 году был избран депутатом Законодательного Собрания Пермской области, председателем комитета по социальной политике и правам человека. Был главой Перми с 2000 по 2005 год. Сейчас является совладельцем «Упакс-Юнити», контролируя 16% акций. Также в начале февраля 2024 года экс-мэр Перми зарегистрировал АО «Пермский металлургический завод „Аустенит“. Уставный капитал акционерного общества составил 110 млн рублей.

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Пермское ООО «Упакс-Юнити» опубликовало финансовую отчетность за 2024 год. Выручка завода за этот период составила 3,89 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2023 году.  «В 2023 году этот показатель составил 3,29 млрд рублей. Чистая прибыль организации в 2024 году тоже выросла до 856,8 млн рублей. Годом ранее было 594,8 млн рублей (рост на 44%)», — сказано в системе СБИС.  По данным в открытых источниках, ООО «Упакс-Юнити» — это предприятие по выпуску одноразовой жесткой пищевой упаковки — пластиковых контейнеров и стаканов для продуктов питания, упаковки для молочной и масложировой продукции из полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталата (ПЭТ). Производство основано в 2001 году и располагается в Перми.  Аркадий Каменев с 1996 года возглавлял УВД Перми. Затем избирался депутатом сельского и районного Советов народных депутатов. В 1997 году был избран депутатом Законодательного Собрания Пермской области, председателем комитета по социальной политике и правам человека. Был главой Перми с 2000 по 2005 год. Сейчас является совладельцем «Упакс-Юнити», контролируя 16% акций. Также в начале февраля 2024 года экс-мэр Перми зарегистрировал АО «Пермский металлургический завод „Аустенит“. Уставный капитал акционерного общества составил 110 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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