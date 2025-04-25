Медведев: Россия не позволит переписывать историю Второй мировой войны

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История наказывает незнающих ее уроки, заявил Медведев
История наказывает незнающих ее уроки, заявил Медведев Фото:
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Россия не позволит переписывать историю Второй мировой войны и уравнивать агрессора с освободителем. Такое заявление сделал председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе церемонии старта международной акции «Диктант Победы».

«Мы не позволим пересмотреть итоги Второй мировой войны, уравнять агрессора с освободителем», — заявил Медведев. Его слова опубликованы в telegram-канале «Единой России». Он подчеркнул, что страна снова находится на передовой, противостоя нацизму, который принял новую форму.

Медведев отметил, что современные солдаты и офицеры, участвующие в специальной военной операции, продолжают дело своих великих предшественников. История, по словам председателя партии, наказывает тех, кто не усвоил ее уроки, и призвал сохранять историческую память, восстанавливать объекты культурного наследия и заботиться о ветеранах, подчеркивая важность этой работы не только в юбилейные годы.

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Россия не позволит переписывать историю Второй мировой войны и уравнивать агрессора с освободителем. Такое заявление сделал председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе церемонии старта международной акции «Диктант Победы». «Мы не позволим пересмотреть итоги Второй мировой войны, уравнять агрессора с освободителем», — заявил Медведев. Его слова опубликованы в telegram-канале «Единой России». Он подчеркнул, что страна снова находится на передовой, противостоя нацизму, который принял новую форму. Медведев отметил, что современные солдаты и офицеры, участвующие в специальной военной операции, продолжают дело своих великих предшественников. История, по словам председателя партии, наказывает тех, кто не усвоил ее уроки, и призвал сохранять историческую память, восстанавливать объекты культурного наследия и заботиться о ветеранах, подчеркивая важность этой работы не только в юбилейные годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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