Россия не позволит переписывать историю Второй мировой войны и уравнивать агрессора с освободителем. Такое заявление сделал председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе церемонии старта международной акции «Диктант Победы».
«Мы не позволим пересмотреть итоги Второй мировой войны, уравнять агрессора с освободителем», — заявил Медведев. Его слова опубликованы в telegram-канале «Единой России». Он подчеркнул, что страна снова находится на передовой, противостоя нацизму, который принял новую форму.
Медведев отметил, что современные солдаты и офицеры, участвующие в специальной военной операции, продолжают дело своих великих предшественников. История, по словам председателя партии, наказывает тех, кто не усвоил ее уроки, и призвал сохранять историческую память, восстанавливать объекты культурного наследия и заботиться о ветеранах, подчеркивая важность этой работы не только в юбилейные годы.
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