Появились новые детали взрыва в Балашихе

По предварительной информации, причиной инцидента в Балашихе стал взрыв газового баллона. В результате происшествия автомобиль марки Volkswagen полностью сгорел. В результате ЧП погиб один человек, сообщают источники.
«Причиной взрыва иномарки в Балашихе стало газобалонное оборудование <...> Сначала машина вспыхнула — возможно, подвела электрика, а уж потом произошел взрыв» — передает информацию telegram-канал 112. Эти данные подтвердили представители экстренных служб корреспонденту ТАСС.
Там же отметили, что пожар, возникший после взрыва, потушен. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего.
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