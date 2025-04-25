Появились новые детали взрыва в Балашихе

Пожар после взрыва авто в Балашихе потушен
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Пожар на месте ЧП в Балашихе потушен
Пожар на месте ЧП в Балашихе потушен Фото:

По предварительной информации, причиной инцидента в Балашихе стал взрыв газового баллона. В результате происшествия автомобиль марки Volkswagen полностью сгорел. В результате ЧП погиб один человек, сообщают источники. 

«Причиной взрыва иномарки в Балашихе стало газобалонное оборудование <...> Сначала машина вспыхнула — возможно, подвела электрика, а уж потом произошел взрыв» — передает информацию telegram-канал 112. Эти данные подтвердили представители экстренных служб корреспонденту ТАСС.

Там же отметили, что пожар, возникший после взрыва, потушен. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего.

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По предварительной информации, причиной инцидента в Балашихе стал взрыв газового баллона. В результате происшествия автомобиль марки Volkswagen полностью сгорел. В результате ЧП погиб один человек, сообщают источники.  «Причиной взрыва иномарки в Балашихе стало газобалонное оборудование <...> Сначала машина вспыхнула — возможно, подвела электрика, а уж потом произошел взрыв» — передает информацию telegram-канал 112. Эти данные подтвердили представители экстренных служб корреспонденту ТАСС. Там же отметили, что пожар, возникший после взрыва, потушен. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа для установления причин взрыва и личности пострадавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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