24 апреля 2025

В ХМАО родители выпускников недовольны датой последнего звонка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре последний звонок пройдет 24 мая
В Югре последний звонок пройдет 24 мая Фото:

В Сургуте родители выпускников пожаловались на неудобную дату последнего звонка — 24 мая. О массовом недовольстве URA.RU рассказала мать ученицы 9 класса.

«Каждый год одно и то же: дату ставят максимально странно и неудобно, будто вообще не задумываются каково детям. Зачем проводить последний звонок в разгар экзаменов? Родители уже даже устали это обсуждать, как будто есть только один выход, и это — смирение», — рассказала сургутянка.

В этом году последний звонок пройдет в школах 24 мая. Родители объясняют, что дети будут в стрессе из-за сдачи экзаменов, которые начнутся уже 21 числа. Более того, выбранная дата выпадает на выходной день.По мнению родителей и выпускников Сургута, 19 мая — это оптимальная дата для проведения торжественного мероприятия.

В департаменте образования Югры журналисту объяснили, что дата уже утверждена. «В школах округа последний звонок пройдет 24 мая. Ничего не поделать, эта дата рекомендована министерством просвещения России», — сообщили в ведомстве.

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В Сургуте родители выпускников пожаловались на неудобную дату последнего звонка — 24 мая. О массовом недовольстве URA.RU рассказала мать ученицы 9 класса. «Каждый год одно и то же: дату ставят максимально странно и неудобно, будто вообще не задумываются каково детям. Зачем проводить последний звонок в разгар экзаменов? Родители уже даже устали это обсуждать, как будто есть только один выход, и это — смирение», — рассказала сургутянка. В этом году последний звонок пройдет в школах 24 мая. Родители объясняют, что дети будут в стрессе из-за сдачи экзаменов, которые начнутся уже 21 числа. Более того, выбранная дата выпадает на выходной день.По мнению родителей и выпускников Сургута, 19 мая — это оптимальная дата для проведения торжественного мероприятия. В департаменте образования Югры журналисту объяснили, что дата уже утверждена. «В школах округа последний звонок пройдет 24 мая. Ничего не поделать, эта дата рекомендована министерством просвещения России», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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