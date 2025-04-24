В ХМАО родители выпускников недовольны датой последнего звонка

В Сургуте родители выпускников пожаловались на неудобную дату последнего звонка — 24 мая. О массовом недовольстве URA.RU рассказала мать ученицы 9 класса.
«Каждый год одно и то же: дату ставят максимально странно и неудобно, будто вообще не задумываются каково детям. Зачем проводить последний звонок в разгар экзаменов? Родители уже даже устали это обсуждать, как будто есть только один выход, и это — смирение», — рассказала сургутянка.
В этом году последний звонок пройдет в школах 24 мая. Родители объясняют, что дети будут в стрессе из-за сдачи экзаменов, которые начнутся уже 21 числа. Более того, выбранная дата выпадает на выходной день.По мнению родителей и выпускников Сургута, 19 мая — это оптимальная дата для проведения торжественного мероприятия.
В департаменте образования Югры журналисту объяснили, что дата уже утверждена. «В школах округа последний звонок пройдет 24 мая. Ничего не поделать, эта дата рекомендована министерством просвещения России», — сообщили в ведомстве.
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