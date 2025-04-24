Задержан экс-глава свердловского Росимущества, воевавший с бизнесом

В Екатеринбурге 24 апреля задержали бывшего главу свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко. Информацию об этом, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили два информированных источника.
Сегодня Зубенко изберут меру пресечения. «Следователи выступят с ходатайством об аресте. Зубенко подозревают в получении крупной взятки», — сказал один из собеседников.
В ноябре прошлого года Зубенко отстранили от должности после масштабной проверки Минфина РФ. Отставку объяснили «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей», которое выразилось в неисполнении указания руководителя Росимущества. На замену Зубенко пришел курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области.
Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок, полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и просили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия.
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