24 апреля 2025

Задержан экс-глава свердловского Росимущества, воевавший с бизнесом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операцию по задержанию провели накануне
Операцию по задержанию провели накануне Фото:

В Екатеринбурге 24 апреля задержали бывшего главу свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко. Информацию об этом, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили два информированных источника.

Сегодня Зубенко изберут меру пресечения. «Следователи выступят с ходатайством об аресте. Зубенко подозревают в получении крупной взятки», — сказал один из собеседников.

В ноябре прошлого года Зубенко отстранили от должности после масштабной проверки Минфина РФ. Отставку объяснили «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей», которое выразилось в неисполнении указания руководителя Росимущества. На замену Зубенко пришел курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области.

Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок, полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и просили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 24 апреля задержали бывшего главу свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко. Информацию об этом, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердили два информированных источника. Сегодня Зубенко изберут меру пресечения. «Следователи выступят с ходатайством об аресте. Зубенко подозревают в получении крупной взятки», — сказал один из собеседников. В ноябре прошлого года Зубенко отстранили от должности после масштабной проверки Минфина РФ. Отставку объяснили «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей», которое выразилось в неисполнении указания руководителя Росимущества. На замену Зубенко пришел курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Зубенко возглавил областной филиал Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок, полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и просили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...